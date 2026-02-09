ΠΑΟΚ: Στη διάθεση του κοινού τα εισιτήρια ενόψει Μπιλμπάο και ΑΕΚ
Στη διάρκεια του κοινού είναι τα εισιτήρια για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για τις δύο δύσκολες προγραμματισμένες αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Όσον αφορά το FIBA Europe Cup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπιλμπάο (11/02, 17:30), για την 6η αγωνιστική της δεύτερης φάσης της διοργάνωσης.
Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση και θα παίξει για την πρώτη θέση του ομίλου, κόντρα στην περσινή κάτοχο του τίτλου, σε μια «ρεβάνς» του τελικού του 2025.
Η ανακοίνωση για τα εισιτήρια με την Μπιλμπάο:
Πέραν του ματς με την ισπανική ομάδα, οι Θεσσαλονικείς έχουν μπροστά τους και την αναμέτρηση με την ΑΕΚ (14/02, 18:15), για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL, στο «κυνήγι» της 3ης θέσης του βαθμολογικού πίνακα.
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται έχει ρεκόρ 11-4, ενώ η Ένωση είναι στο 12-4 και όποιος κερδίσει θα βρεθεί στην τρίτη θέση της κατάταξης.
Η ανακοίνωση για τα εισιτήρια με την ΑΕΚ:
