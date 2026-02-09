Ο ΠΑΟΚ έθεσε σε διαθεσιμότητα τα εισιτήρια ενόψει των δύο ερχόμενων αναμετρήσεων κόντρα σε Μπιλμπάο και ΑΕΚ, για FIBA Europe Cupe και Stoiximan GBL αντίστοιχα.

Στη διάρκεια του κοινού είναι τα εισιτήρια για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για τις δύο δύσκολες προγραμματισμένες αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Όσον αφορά το FIBA Europe Cup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπιλμπάο (11/02, 17:30), για την 6η αγωνιστική της δεύτερης φάσης της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση και θα παίξει για την πρώτη θέση του ομίλου, κόντρα στην περσινή κάτοχο του τίτλου, σε μια «ρεβάνς» του τελικού του 2025.

Η ανακοίνωση για τα εισιτήρια με την Μπιλμπάο:

Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο

(11/2, 17:30)

Κλείστε τώρα τη θέση σας στο PAOK Sports Arena

https://tinyurl.com/38h33zjd



Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες

https://tinyurl.com/3hxabrj9

Πέραν του ματς με την ισπανική ομάδα, οι Θεσσαλονικείς έχουν μπροστά τους και την αναμέτρηση με την ΑΕΚ (14/02, 18:15), για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL, στο «κυνήγι» της 3ης θέσης του βαθμολογικού πίνακα.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται έχει ρεκόρ 11-4, ενώ η Ένωση είναι στο 12-4 και όποιος κερδίσει θα βρεθεί στην τρίτη θέση της κατάταξης.

Η ανακοίνωση για τα εισιτήρια με την ΑΕΚ:

