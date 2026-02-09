EuroLeague: Εξαντλήθηκαν τα πρώτα εισιτήρια του Final Four για τους κατόχους VISA
Η EuroLeague διέθεσε ορισμένα εισιτήρια μόνο για τους κατόχους της κάρτας VISA, ενόψει του Final Four 2026 που θα διεξαχθεί στην Αθήνα (22-24/05).
Σε λιγότερο από μισή ώρα, τα «μαγικά χαρτάκια» εξαντλήθηκαν, δείχνοντας την επιθυμία που έχει ο κόσμος, για να παρευρεθεί στο «Telekom Center Athens».
Αξίζει να σημειωθεί πως η ώρα έναρξης της διαθεσιμότητας ήταν προγραμματισμένη για τις 11:00 (ώρα Ελλάδος), ωστόσο βγήκαν στο... αέρα λίγο μετά τις 10:00 και στη συνέχεια... εξαφανίστηκαν.
Η προπώληση των εισιτηρίων για τους υπόλοιπους φιλάθλους, φέτος θα διεξαχθεί σε τέσσερις φάσεις. Η πρώτη στις 11/02 και στη συνέχεια στις 26 Φερβουαρίου, στις 17 Μαρτίου και στις 20 Απριλίου.
