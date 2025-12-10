ΠΑΟΚ και Περιστέρι ρίχνονται στη μάχη της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup.

ΠΑΟΚ και Περιστέρι επιστρέφουν στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα και ετοιμάζονται για το πρώτο τους τζάμπολ στην δεύτερη φάση του FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου του, υποδέχεται στο PAOK Sports Arena την Πριεβίτσα (20:15), σε ένα ματς που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Sports.

Το Περιστέρι από την άλλη, το οποίο βρέθηκε στην δεύτερη θέση του δικού του ομίλου με το πέρας της πρώτης φάσης, έχει σαφώς δυσκολότερο έργο, καθώς στις 21:00 δοκιμάζεται στην Ισπανία, απέναντι στην Σαραγόσα στο Pabellon Principe Felipe, με την εν λόγω αναμέτρηση να μεταδίδεται μέσω Youtube.

20:15 ΠΑΟΚ - Πριεβίτζα (ΕΡΤ2 Sports)

21:00 Σαραγόσα - Περιστέρι (Youtube)