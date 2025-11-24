ΠΑΟΚ: Το πρόγραμμα και οι ώρες των αναμετρήσεων στη δεύτερη φάση του FIBA Europe Cup
Ο ΠΑΟΚ έμαθε το πρόγραμμα και τις ώρες των αγώνων για τη δεύτερη φάση του FIBA Europe Cup. Πρεμιέρα με Πριέβιτζα στο «Παλατάκι».
Η FIBA έκανε γνωστό το πρόγραμμα και τις ώρες όπου ο ΠΑΟΚ θα δώσει τους αγώνες του, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup.
Πιο αναλυτικά ο «δικέφαλος του βορρά», θα συμμετάσχει στον όμιλο Μ και θα κάνει πρεμιέρα στην έδρα του με αντίπαλο την Πριέβιτζα (10/12, 20:15).
Θυμίζουμε πως οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου παίρνουν την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
- 10/12/2025 (20:15): ΠΑΟΚ – Πριέβιτζα
- 17/12/2025 (21:30): Σπόρτινγκ Λισαβόνας – ΠΑΟΚ
- 13/1/2026 (21:00): Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ
- 21/1/2026 (20:00): Πριέβιτζα – ΠΑΟΚ
- 4/2/2026 (20:15): ΠΑΟΚ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
- 11/2/2026 (20:15): ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο
