Ο ΠΑΟΚ έμαθε το πρόγραμμα και τις ώρες των αγώνων για τη δεύτερη φάση του FIBA Europe Cup. Πρεμιέρα με Πριέβιτζα στο «Παλατάκι».

Η FIBA έκανε γνωστό το πρόγραμμα και τις ώρες όπου ο ΠΑΟΚ θα δώσει τους αγώνες του, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup.

Πιο αναλυτικά ο «δικέφαλος του βορρά», θα συμμετάσχει στον όμιλο Μ και θα κάνει πρεμιέρα στην έδρα του με αντίπαλο την Πριέβιτζα (10/12, 20:15).

Θυμίζουμε πως οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου παίρνουν την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: