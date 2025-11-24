Η 8η «στροφή» της Stoiximan GBL, ολοκληρώθηκε, με την κορυφαία φάση της αγωνιστικής στο TOP-10 να είναι το τρίποντο νίκης του Γκίκα.

Γνωστό έγινε για ακόμη μία φορά το καθιερωμένο TOP-10 της Stoiximan GBL και στην κορυφή της 8ης αγωνιστικής βρίσκεται το τρίποντο νίκης του Νίκου Γκίκα, απέναντι στην Καρδίτσα.

Η 8η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος δεν είχε κάποια έκπληξη, βάσει αποτελεσμάτων. Ωστόσο πραγματοποιήθηκε το ματς της χρονιάς στη Γλυφάδα με την αναμέτρηση του Πανιωνίου με την Καρδίτσα, εκεί που οι «κυανέρυθροι», πέτυχαν την πρώτη τους νίκη.

Ο Νίκος Γκίκας, έδωσε το τρίποντο νίκης στην ομάδα του και ξεχώρισε ως η κορυφαία φάση της 8ης αγωνιστικής.

Στο νούμερο δύο βρίσκεται το εντυπωσιακό κάρφωμα του Μουρ από την αναμέτρηση της Μυκόνου με τον Παναθηναϊκό, ενώ την τριάδα συμπληρώνει ο Κρις Σμιθ του Ηρακλή που πραγματοποίησε ένα κυριαρχικό κάρφωμα στη νίκη της ομάδας του επί του Αμαρουσίου.