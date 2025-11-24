Η ΑΕΚ δεν είχε στην προπόνηση της Δευτέρας τους διεθνείς, αλλά ήταν διαθέσιμοι οι Ιωάννου και Μπιλιώνης. Στόχος να τελειώσει και το θέμα της ενίσχυσης στους guards.

Με ηρεμία πήγε στην μεγάλη αγωνιστική διακοπή η ΑΕΚ, μετά το εντυπωσιακό 103-82 κόντρα στο Μαρούσι. Η ομάδα του Σάκοτα γεμίζει μπαταρίες ενόψει συνέχειας, αφού το επόμενο επίσημο ματς αργεί. Η Βασίλισσα θα πατήσει πάλι παρκέ για επίσημο παιχνίδι, στις 7/12 τότε που θα δοκιμαστεί στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η παρουσία των Ιωάννου-Μπιλιώνη στην προπόνηση και οι νίκες της Ακαδημίας

Η σημερινή προπόνηση της Βασίλισσας στη SUNEL Arena έγινε χωρίς τους διεθνείς Φλιώνη, Κατσίβελη, Χαραλαμπόπουλο, τους οποίους κάλεσε ο Βασίλης Σπανούλης στην Εθνική Ελλάδος. Όμως έγινε με την παρουσία δύο παικτών από την ομάδα των Εφήβων, δηλαδή με τους Ιωάννου και Μπιλιώνη.

Άλλωστε οι Παίδες και οι Έφηβοι της ΑΕΚ κάνουν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα που δείχνει το επίπεδο της δουλειάς που γίνεται είναι τόσο η νίκη των Παίδων επί του Παναθηναϊκού με 78-62 όσο και και η επικράτηση των Εφήβων με 73-70 επί των πράσινων στο AEK BC Academy Sports Center, για την 8η αγωνιστική της Α’ Κατηγορίας του Πρωταθλήματος ΕΣΚΑ.

Tέλος οι Έφηβοι κατάφεραν να επικρατήσουν για τον 2ο γύρο του Rising Stars, αφού πήραν με 80-70 το ματς κόντρα στη ΔΕΚΑ, στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη στη Θεσσαλονίκη για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης της ΕΟΚ.

Η στόχευση στον γκαρντ

Εδώ και λίγες μέρες η ΑΕΚ έχει κλείσει το θέμα με την ενίσχυση στους forwards με την απόκτηση του Γκρεγκ Μπράουν, ο οποίος ήδη ανεβάζει ρυθμό για να είναι έτοιμος και στην επανεκκίνηση των υποχρεώσεων της Ένωσης.

Όπως σας έχει ενημερώσει το Gazzetta, η ΑΕΚ κινείται και για την απόκτηση ενός γκαρντ. Έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Βίκτορ Μπέιλι που αγωνίζεται στην Κρκα και φημίζεται για την ικανότητα του στο σκοράρισμα. Αγωνίζεται σαν σούτινγκ γκαρντ.

Πάντως η λίστα της ΑΕΚ δεν περιορίζεται στον Μπέιλι και έχει κι άλλους στο στόχαστρο με στόχο να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή και να τον φέρει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην Αθήνα κλείνοντας κι αυτό το... μέτωπο πριν τα δύσκολα ματς που έρχονται σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι άνθρωποι της Ένωσης θέλουν να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο πλήρης στη συνέχεια, βελτιώνοντας το βάθος και την ποιότητα του ρόστερ.