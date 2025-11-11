Μπράουν ενόψει Ανβίλ: «Tο αυριανό παιχνίδι είναι σίγουρα καθοριστικό για το FIBA Europe Cup»

Ο Στέφεν Μπράουν μίλησε για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στην Ανβίλ (12/11 - 20:15), χαρακτηρίζοντας καθοριστικό το ματς για τη συνέχεια του FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ανβίλ (12/11 - 20:30), ενόψει της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του FIBA Europe Cup, με τον Στέφεν Μπράουν να αναφέρεται στην κρισιμότητα του παιχνιδιού με στόχο την πρωτιά στον όμιλο για την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Με τον κόσμο στο πλάι του ο ΠΑΟΚ, θα διεκδικήσει τις πιθανότητες πρόκρισης ως πρώτος στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup.

Ο Στέφεν Μπράουν αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στήριξη των οπαδών του ΠΑΟΚ και στο πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους στο κλειστό της Πυλαίας το βράδυ της Τετάρτης (12/11).



Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπράουν:

«Ξέρουμε ότι το αυριανό παιχνίδι είναι σίγουρα καθοριστικό για το FIBA Europe Cup. Απλώς θέλουμε να συνεχίσουμε με τη νοοτροπία του νικητή που έχουμε διατηρήσει.

Ξέρουμε ότι κι αυτοί θα έρθουν και θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, οπότε θα είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι για εμάς. Και απλώς θέλουμε να συνεχίσουμε να "χτίζουμε" μέρες και νίκες τη μία μετά την άλλη.

Ανυπομονούμε να δούμε τον κόσμο μας αύριο. Δώστε μας αυτήν την επιπλέον ενέργεια που χρειαζόμαστε για να κατακτήσουμε την πρώτη θέση και να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Οπότε, ελπίζω να σας δω εκεί».