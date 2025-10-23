ΠΑΟΚ: Έκανε επίθεση με 6 παίκτες κόντρα στην Άνβιλ και οι διαιτητές δεν πήραν χαμπάρι (vid)

Νίκος Καρφής
Μια τρελή φάση διαδραματίστηκε στο ματς του ΠΑΟΚ με την Άνβιλ, με τους διαιτητές να μην καταλαβαίνουν την παράβαση της ελληνικής ομάδας.

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε ένα μεγάλο διπλό στην έδρα της Άνβιλ επικρατώντας με 94-93 με το σωτήριο καλάθι του Στέφεν Μπράουν. Πάντως κυκλοφορεί μια φάση που συμβαίνει πολύ σπάνια.

Με το σκορ στο 84-80 υπέρ των γηπεδούχων και 2:14 να απομένουν μέχρι το τέλος, η ομάδα της Θεσσαλονίκης επιτίθεται με έξι παίκτες. Στο παρκέ βρίσκονται 6 παίκτες αντί για 5 για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι τελικά να αποσυρθεί στον πάγκο ο παίκτης παραπάνω.

Πάντως οι διαιτητές δεν πήραν χαμπάρι τι έγινε και συνεχίστηκε κανονικά το ματς, με τους παίκτες της Άνβιλ να διαμαρτύρονται στους διαιτητές.

     

