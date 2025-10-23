ΠΑΟΚ: Έκανε επίθεση με 6 παίκτες κόντρα στην Άνβιλ και οι διαιτητές δεν πήραν χαμπάρι (vid)
Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε ένα μεγάλο διπλό στην έδρα της Άνβιλ επικρατώντας με 94-93 με το σωτήριο καλάθι του Στέφεν Μπράουν. Πάντως κυκλοφορεί μια φάση που συμβαίνει πολύ σπάνια.
Με το σκορ στο 84-80 υπέρ των γηπεδούχων και 2:14 να απομένουν μέχρι το τέλος, η ομάδα της Θεσσαλονίκης επιτίθεται με έξι παίκτες. Στο παρκέ βρίσκονται 6 παίκτες αντί για 5 για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι τελικά να αποσυρθεί στον πάγκο ο παίκτης παραπάνω.
Πάντως οι διαιτητές δεν πήραν χαμπάρι τι έγινε και συνεχίστηκε κανονικά το ματς, με τους παίκτες της Άνβιλ να διαμαρτύρονται στους διαιτητές.
Στο Ανβιλ- ΠΑΟΚ για το #FIBAEuropeCup πριν από λίγο ο #paokbc επιτέθηκε με 6 παίχτες για λίγα δευτερόλεπτα με τον 6ο να επιχειρεί να πάει στο πάγκο στα κρυφά όταν κατάλαβε τη γκάφα του.Απιθανο σκηνικό 😂😂😂#OlympiacosΒC #paobc pic.twitter.com/6fxJC2qDAY— Nikos Kladis (@NikosKladis6) October 22, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Gazz Floor powered by Novibet για Ντινγουίντι, ανταποκρίσεις από Μόναχο και Μπολόνια και εξελίξεις σε Άρη-ΠΑΟΚ
- Άνβιλ - ΠΑΟΚ 93-94: Με σωτήρα Μπράουν πήρε το «διπλό» στην παράταση
- Όλα έτοιμα για την εποχή Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Ικανός να μας ανεβάσει σε ένα νέο επίπεδο» - Τι απομένει για την οριστική μεταβίβαση