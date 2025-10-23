Άνβιλ - ΠΑΟΚ 93-94: Με σωτήρα Μπράουν πήρε το «διπλό» στην παράταση
Ο ΠΑΟΚ ήταν ατσάλινος και άντεξε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης που είχε και... παράταση κόντρα στην Άνβιλ. Ο δικέφαλος του Βορρά επικράτησε με 94-93 εκτός έδρας πανηγυρίζοντας σπουδαία νίκη.
Άνβιλ -ΠΑΟΚ: Το ματς
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυνατά με τον Ντίμσα να «πυροβολεί» από την περιφέρεια και να δίνει το πρώτο προβάδισμα (10-16), όμως η Άνβιλ απάντησε με Μίχαλακ και Σλουπίνσκι, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο 19-20. Στη δεύτερη περίοδο ο Δικέφαλος προηγήθηκε με 29-34 χάρη στα τρίποντα του Ντίμσα, αλλά οι Πολωνοί αντέδρασαν με επιμέρους 9-0 για το 38-34. Ο ΠΑΟΚ ανέκαμψε άμεσα και με εύστοχα σουτ των Ντίμσα και Μπράουν πήγε στα αποδυτήρια μπροστά (43-45).
Με Τζόουνς και Τζάκσον να καθοδηγούν, οι «ασπρόμαυροι» ξέφυγαν με 9 πόντους (51-60) μετά την ανάπαυλα, αλλά στο φινάλε της τρίτης περιόδου η Άνβιλ εκμεταλλεύτηκε την επιθετική τους καθίζηση και ισοφάρισε (69-69). Στην τέταρτη περίοδο οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 74-69, όμως ο Μουρ κράτησε ζωντανό τον ΠΑΟΚ, ισοφαρίζοντας στο 86-86 λίγο πριν τη λήξη.
Στην παράταση το σκορ παρέμεινε χαμηλό μέχρι το φινάλε. Ο Μπράουν μείωσε στο 93-92 και, μετά τα χαμένα φάουλ της Άνβιλ, ευστόχησε σε κρίσιμο σουτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, χαρίζοντας στον ΠΑΟΚ τη νίκη με 93-94.
Τα δεκάλεπτα: 19-20, 43-45, 69-69, 86-86 (κ.δ.), 93-94 (παρ.)
Ο MVP... Ο Τόμας Ντίμσα με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ και ένα κλέψιμο.
Ο καλύτερος των ηττημένων... Ο Μάτε Βούτσιτς με 14 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Το στατιστικό που ξεχώρισε... Οι άστοχες βολές των γηπεδούχων με 17/30.
|Anwil Włocławek
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Elvar Fridriksson *
|24:33
|11
|3/4
|75%
|2/3
|66.7%
|1/1
|100%
|4/4
|100%
|1
|1
|2
|6
|2
|2
|1
|0
|0
|17
|1
|Eric Lockett *
|27:34
|6
|3/9
|33.3%
|3/7
|42.9%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|2
|0
|1
|0
|-6
|4
|4
|AJ Slaughter
|23:15
|10
|3/7
|42.9%
|1/2
|50%
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|0
|4
|4
|2
|2
|1
|2
|0
|8
|11
|7
|Isaiah Mucius *
|33:00
|17
|7/11
|63.6%
|5/8
|62.5%
|2/3
|66.7%
|1/3
|33.3%
|1
|1
|2
|3
|2
|0
|0
|0
|-3
|16
|8
|Justas Furmanavicius
|14:05
|2
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|0
|11
|Bartosz Łazarski
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Kacper Borowski
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Mate Vučić *
|31:22
|14
|6/8
|75%
|6/8
|75%
|0/0
|0%
|2/6
|33.3%
|5
|8
|13
|5
|3
|1
|0
|0
|-4
|25
|16
|Dawid Słupiński
|13:01
|7
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|0
|2
|2
|0
|2
|1
|2
|0
|5
|9
|22
|Michał Kołodziej
|12:00
|1
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|2
|1
|23
|Michał Michalak *
|23:53
|16
|6/13
|46.2%
|4/7
|57.1%
|2/6
|33.3%
|2/2
|100%
|2
|3
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|-5
|16
|77
|Nijal Pearson
|22:16
|9
|4/11
|36.4%
|3/8
|37.5%
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|0
|1
|1
|4
|2
|2
|1
|0
|-1
|5
|Team/Coaches
|4
|2
|6
|1
|5
|TOTAL
|225
|93
|34/68
|50%
|26/47
|55.3%
|8/21
|38.1%
|17/30
|56.7%
|13
|29
|42
|22
|19
|12
|7
|0
|PAOK BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|6
|Antonis Koniaris
|18:46
|6
|2/5
|40%
|2/3
|66.7%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|1
|3
|0
|1
|1
|-10
|8
|10
|Diamantis Slaftsakis
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Thodoris Zaras *
|04:43
|3
|1/4
|25%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|K. J. Jackson
|30:28
|21
|8/17
|47.1%
|3/6
|50%
|5/11
|45.5%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|5
|5
|0
|3
|0
|6
|24
|17
|Marvin Jones
|30:17
|17
|6/13
|46.2%
|5/10
|50%
|1/3
|33.3%
|4/4
|100%
|2
|5
|7
|0
|1
|2
|0
|1
|7
|16
|18
|Nikos Persidis *
|20:16
|6
|2/3
|66.7%
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|2
|1
|3
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|6
|20
|Konstantinos Iatridis
|05:18
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|22
|Stephen Brown *
|34:54
|7
|3/11
|27.3%
|2/6
|33.3%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|8
|3
|2
|0
|0
|10
|8
|25
|Giorgos Fillios
|08:00
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-5
|-1
|26
|Ben Moore *
|34:09
|12
|4/9
|44.4%
|4/8
|50%
|0/1
|0%
|4/6
|66.7%
|4
|3
|7
|2
|3
|3
|0
|0
|-6
|11
|31
|Christos Manthopoulos
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|33
|Tomas Dimsa *
|38:09
|22
|7/10
|70%
|1/2
|50%
|6/8
|75%
|2/3
|66.7%
|1
|7
|8
|5
|4
|1
|1
|0
|2
|31
|Team/Coaches
|2
|1
|3
|0
|0
|TOTAL
|225
|94
|33/75
|44%
|18/39
|46.2%
|15/36
|41.7%
|13/17
|76.5%
|12
|26
|38
|21
|23
|9
|5
|4
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.