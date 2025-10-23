Άνβιλ - ΠΑΟΚ 93-94: Με σωτήρα Μπράουν πήρε το «διπλό» στην παράταση

Ευτυχία Οικονομίδου
ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε ένα μεγάλο διπλό στην έδρα της Άνβιλ επικρατώντας με 94-93 με το σωτήριο καλάθι του Στέφεν Μπράουν.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ατσάλινος και άντεξε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης που είχε και... παράταση κόντρα στην Άνβιλ. Ο δικέφαλος του Βορρά επικράτησε με 94-93 εκτός έδρας πανηγυρίζοντας σπουδαία νίκη.

Άνβιλ -ΠΑΟΚ: Το ματς

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυνατά με τον Ντίμσα να «πυροβολεί» από την περιφέρεια και να δίνει το πρώτο προβάδισμα (10-16), όμως η Άνβιλ απάντησε με Μίχαλακ και Σλουπίνσκι, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο 19-20. Στη δεύτερη περίοδο ο Δικέφαλος προηγήθηκε με 29-34 χάρη στα τρίποντα του Ντίμσα, αλλά οι Πολωνοί αντέδρασαν με επιμέρους 9-0 για το 38-34. Ο ΠΑΟΚ ανέκαμψε άμεσα και με εύστοχα σουτ των Ντίμσα και Μπράουν πήγε στα αποδυτήρια μπροστά (43-45).

Με Τζόουνς και Τζάκσον να καθοδηγούν, οι «ασπρόμαυροι» ξέφυγαν με 9 πόντους (51-60) μετά την ανάπαυλα, αλλά στο φινάλε της τρίτης περιόδου η Άνβιλ εκμεταλλεύτηκε την επιθετική τους καθίζηση και ισοφάρισε (69-69). Στην τέταρτη περίοδο οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 74-69, όμως ο Μουρ κράτησε ζωντανό τον ΠΑΟΚ, ισοφαρίζοντας στο 86-86 λίγο πριν τη λήξη.

Στην παράταση το σκορ παρέμεινε χαμηλό μέχρι το φινάλε. Ο Μπράουν μείωσε στο 93-92 και, μετά τα χαμένα φάουλ της Άνβιλ, ευστόχησε σε κρίσιμο σουτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, χαρίζοντας στον ΠΑΟΚ τη νίκη με 93-94.

 

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 43-45, 69-69, 86-86 (κ.δ.), 93-94 (παρ.)

Ο MVP... Ο Τόμας Ντίμσα με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ και ένα κλέψιμο.

Ο καλύτερος των ηττημένων... Ο Μάτε Βούτσιτς με 14 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Το στατιστικό που ξεχώρισε... Οι άστοχες βολές των γηπεδούχων με 17/30.

Anwil WłocławekFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Elvar Fridriksson *24:33113/475%2/366.7%1/1100%4/4100%11262210017
1Eric Lockett *27:3463/933.3%3/742.9%0/20%0/00%03302010-64
4AJ Slaughter23:15103/742.9%1/250%2/540%2/450%04422120811
7Isaiah Mucius *33:00177/1163.6%5/862.5%2/366.7%1/333.3%11232000-316
8Justas Furmanavicius14:0520/10%0/10%0/00%2/450%01100000-10
11Bartosz Łazarski00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
13Kacper Borowski00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
15Mate Vučić *31:22146/875%6/875%0/00%2/633.3%581353100-425
16Dawid Słupiński13:0172/2100%2/2100%0/00%3/475%0220212059
22Michał Kołodziej12:0010/20%0/10%0/10%1/250%0330300021
23Michał Michalak *23:53166/1346.2%4/757.1%2/633.3%2/2100%23520000-516
77Nijal Pearson22:1694/1136.4%3/837.5%1/333.3%0/10%01142210-15
Team/Coaches42615
TOTAL2259334/6850%26/4755.3%8/2138.1%17/3056.7%13294222191270

PAOK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
6Antonis Koniaris18:4662/540%2/366.7%0/20%2/2100%02213011-108
10Diamantis Slaftsakis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
13Thodoris Zaras *04:4331/425%0/20%1/250%0/00%0000100000
16K. J. Jackson30:28218/1747.1%3/650%5/1145.5%0/00%04455030624
17Marvin Jones30:17176/1346.2%5/1050%1/333.3%4/4100%25701201716
18Nikos Persidis *20:1662/366.7%1/250%1/1100%1/250%2130210006
20Konstantinos Iatridis05:1800/10%0/00%0/10%0/00%0000100211
22Stephen Brown *34:5473/1127.3%2/633.3%1/520%0/00%12383200108
25Giorgos Fillios08:0000/20%0/00%0/20%0/00%01100000-5-1
26Ben Moore *34:09124/944.4%4/850%0/10%4/666.7%43723300-611
31Christos Manthopoulos00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
33Tomas Dimsa *38:09227/1070%1/250%6/875%2/366.7%17854110231
Team/Coaches21300
TOTAL2259433/7544%18/3946.2%15/3641.7%13/1776.5%1226382123954
     

