Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε ένα μεγάλο διπλό στην έδρα της Άνβιλ επικρατώντας με 94-93 με το σωτήριο καλάθι του Στέφεν Μπράουν.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ατσάλινος και άντεξε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης που είχε και... παράταση κόντρα στην Άνβιλ. Ο δικέφαλος του Βορρά επικράτησε με 94-93 εκτός έδρας πανηγυρίζοντας σπουδαία νίκη.

Άνβιλ -ΠΑΟΚ: Το ματς

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυνατά με τον Ντίμσα να «πυροβολεί» από την περιφέρεια και να δίνει το πρώτο προβάδισμα (10-16), όμως η Άνβιλ απάντησε με Μίχαλακ και Σλουπίνσκι, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο 19-20. Στη δεύτερη περίοδο ο Δικέφαλος προηγήθηκε με 29-34 χάρη στα τρίποντα του Ντίμσα, αλλά οι Πολωνοί αντέδρασαν με επιμέρους 9-0 για το 38-34. Ο ΠΑΟΚ ανέκαμψε άμεσα και με εύστοχα σουτ των Ντίμσα και Μπράουν πήγε στα αποδυτήρια μπροστά (43-45).

Με Τζόουνς και Τζάκσον να καθοδηγούν, οι «ασπρόμαυροι» ξέφυγαν με 9 πόντους (51-60) μετά την ανάπαυλα, αλλά στο φινάλε της τρίτης περιόδου η Άνβιλ εκμεταλλεύτηκε την επιθετική τους καθίζηση και ισοφάρισε (69-69). Στην τέταρτη περίοδο οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 74-69, όμως ο Μουρ κράτησε ζωντανό τον ΠΑΟΚ, ισοφαρίζοντας στο 86-86 λίγο πριν τη λήξη.

Στην παράταση το σκορ παρέμεινε χαμηλό μέχρι το φινάλε. Ο Μπράουν μείωσε στο 93-92 και, μετά τα χαμένα φάουλ της Άνβιλ, ευστόχησε σε κρίσιμο σουτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, χαρίζοντας στον ΠΑΟΚ τη νίκη με 93-94.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 43-45, 69-69, 86-86 (κ.δ.), 93-94 (παρ.)

Ο MVP... Ο Τόμας Ντίμσα με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ και ένα κλέψιμο.

Ο καλύτερος των ηττημένων... Ο Μάτε Βούτσιτς με 14 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Το στατιστικό που ξεχώρισε... Οι άστοχες βολές των γηπεδούχων με 17/30.

Anwil Włocławek FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Elvar Fridriksson * 24:33 11 3/4 75% 2/3 66.7% 1/1 100% 4/4 100% 1 1 2 6 2 2 1 0 0 17 1 Eric Lockett * 27:34 6 3/9 33.3% 3/7 42.9% 0/2 0% 0/0 0% 0 3 3 0 2 0 1 0 -6 4 4 AJ Slaughter 23:15 10 3/7 42.9% 1/2 50% 2/5 40% 2/4 50% 0 4 4 2 2 1 2 0 8 11 7 Isaiah Mucius * 33:00 17 7/11 63.6% 5/8 62.5% 2/3 66.7% 1/3 33.3% 1 1 2 3 2 0 0 0 -3 16 8 Justas Furmanavicius 14:05 2 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2/4 50% 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 11 Bartosz Łazarski 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Kacper Borowski 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Mate Vučić * 31:22 14 6/8 75% 6/8 75% 0/0 0% 2/6 33.3% 5 8 13 5 3 1 0 0 -4 25 16 Dawid Słupiński 13:01 7 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 3/4 75% 0 2 2 0 2 1 2 0 5 9 22 Michał Kołodziej 12:00 1 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 3 3 0 3 0 0 0 2 1 23 Michał Michalak * 23:53 16 6/13 46.2% 4/7 57.1% 2/6 33.3% 2/2 100% 2 3 5 2 0 0 0 0 -5 16 77 Nijal Pearson 22:16 9 4/11 36.4% 3/8 37.5% 1/3 33.3% 0/1 0% 0 1 1 4 2 2 1 0 -1 5 Team/Coaches 4 2 6 1 5 TOTAL 225 93 34/68 50% 26/47 55.3% 8/21 38.1% 17/30 56.7% 13 29 42 22 19 12 7 0