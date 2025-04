Τότε ο Πέτζα, τώρα ο Μπάρτλεϊ. Το αγαπημένο σημείο του ΠΑΟΚ, 27 χρόνια μετά.

O ΠΑΟΚ έγραψε ιστορία, αφού ήταν αλύγιστος στην παράταση κόντρα στη Σολέ και έφυγε από τη Γαλλία με μια μεγάλη πρόκριση στους τελικούς του FIBA Europe Cup. Έτσι κόντρα στην Μπιλμπάο θα διεκδικήσει την τρίτη ευρωπαϊκή κούπα της ιστορίας του, φτάνοντας για πέμπτη φορά σε τελικούς. Μάλιστα ο κόσμος των ασπρόμαυρων περίμενε την ομάδα στον αεροδρόμιο και επικράτησε πανδαιμόνιο.

Ο ΠΑΟΚ θριάμβευσε στην έδρα της Σολέ, αφού ο Μπάρτλεϊ τον κράτησε... ζωντανό στην κανονική διάρκεια για να περάσει τελικά η ομάδα της Θεσσαλονίκης στην παράταση. Το έκανε από ενα γνώριμο σημείο για τον κόσμο του Δικεφάλου του Βορρά.

Στις 6 Μάη του 1998 ο σπουδαίος Στογιάκοβιτς με τρίποντο εκτελούσε τον Ολυμπιακό μέσα στο ΣΕΦ, δίνοντας στον ΠΑΟΚ την πρόκριση στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Μια αξέχαστη στιγμή για τον κόσμο της ομάδας που είδε το έργο να επαναλαμβάνεται με την... βόμβα του Μπάρτλεϊ.

PAOK WITH A BUZZER BEATER THREE TO TIE THE SEMI-FINAL AND SEND IT TO OT ⚫⚪#FIBAEuropeCup pic.twitter.com/svnYZvINbv