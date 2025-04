Σε έναν απίστευτο ημιτελικό απέναντι στη Σολέ, ο ΠΑΟΚ γύρισε από την... κόλαση με ένα τρελό σουτ του Μπάρτλεϊ και πήρε με 88-90 στην παράταση την πρόκριση στους τελικούς του FIBA Europe Cup, εκεί που θα συναντήσει την Μπιλμπάο.

Ο ΠΑΟΚ έκανε το απίθανο σε έναν ημιτελικό που τα είχε όλα. Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με 14, είδαν τη Σολέ να γυρίζει στο τρίτο δεκάλεπτο και να έχει σκορ πρόκρισης 1.8'' πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Ένα σουτ του Μπάρτλεϊ στο... μηδέν έγραψε το 80-81 και ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει μεγάλα σουτ, με τελευταίο αυτό του Γκράντισον για το σπουδαίο 88-90 και να προκρίνεται στους τελικούς του FIBA Europe Cup για να αντιμετωπίσει την Μπιλμπάο.

Φτάνοντας έτσι στον 5ο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας του, 29 χρόνια μετά την τελευταία φορά που διεκδίκησε τρόπαιο εκτός Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ δίχως άγχος, δεν υπολόγισε την έδρα των Γάλλων και μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Στην αρχή ήταν ο Μπάρτλεϊ με δύο σουτ από τη γωνία, για το πρώτο σημαντικό προβάδισμα με 7-14 (5'). Εκεί πήρε τη σκυτάλη ο Κατσίβελης, μπαίνοντας με φοβερή διάθεση στο ματς. Ο γκαρντ του ΠΑΟΚ σκόραρε 8 πόντους μέχρι το φινάλε της 1ης περιόδου και οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν μέχρι και με 11-24, έχοντας 6/11 τρίποντα.

Το δεύτερο δεκάλεπτο συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμο. Μόνο που αυτήν τη φορά ο Μπάρτλεϊ ήταν ασταμάτητος. Με συνεχόμενα καλάθια έφτασε γρήγορα τους 15 πόντους και επανέφερε τον ΠΑΟΚ στο +14 (23-37). Ωστόσο τα τρίποντα στέρεψαν. Μετά το αρχικό 10/16 από πλευράς ΠΑΟΚ, ακολούθησε ένα επιμέρους 10-1 των Γάλλων, που μείωσαν σε 39-43 (19'). Η ένταση αυξήθηκε από τους Γάλλους στην άμυνα και ο ΠΑΟΚ μπλοκαρίστηκε, αλλά διατήρησε ένα μικρό +3 για τα αποδυτήρια (40-43).

Η Σολέ μπήκε με ακόμα μεγαλύτερη φούρια στο τρίτο δεκάλεπτο και ο ΜακΝίς βρήκε μερικά εντυπωσιακά καρφώματα για το 48-45. Η ομάδα του Καντσελιέρι πραγματικά μάτωνε για να σκοράρει και με τη Σολέ να βρίσκει πόντους στο τρανζίσιον, η διαφορά εκτοξεύτηκε στο 57-49 (27'). Με την... κατηφόρα να συνεχίζεται, ο Κάμπελ βρήκε 2/2 τρίποντα για το 63-49 (28'), με τον ΠΑΟΚ να μειώνει στους 9 πριν το έμπα της τελευταίας περιόδου.

Τα σουτ του Μπάρτλεϊ επανήλθαν, ο ΠΑΟΚ έβγαλε διαδοχικές άμυνες και επέστρεψε (65-63, 33'). Για να εδραιώσει νέο προβάδισμα τεσσάρων μετά από ένα ακόμα τρίποντο του Κρούζερ (66-70, 35'), αλλά ο Κάμπελ πήρε ξανά το... όπλο του με ένα τρίποντο και μία ασίστ για το 8-0 σερί των Γάλλων. Ο Ρέινολντς μείωσε σε 78-75, ένα λεπτό πριν το φινάλε αλλά ένα εκπληκτικό καλάθι του Αγιαγί διαμόρφωσε το 80-75. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν την τελευταία ευκαιρία τους στα τελευταία 4.8'' δευτερόλεπτα, μετά το airball του Κάμπελ και δεν τη σπατάλησαν. Ο Ρέινολτνς κόπηκε σε προσπάθεια για τρίποντο και στα 1.8'' που απέμεναν. Ο Μπάρτλεϊ έβαλε ένα τεράστιο σουτ σε... νεκρό χρόνο για το 80-81 και έστειλε το ματς στην παράταση.

