Ο ΠΑΟΚ έκανε το «θαύμα» του στο Σολέ και ο Σταύρος Σουντουλίδης θεωρεί χρέος του να αφιερώσει κι αυτός μια μικρή θριαμβική ελεγεία στην ομαδάρα του Μάσιμο Καντσελιέρι

Η αποψινή νύχτα θα μείνει στην ιστορία. Την έκαναν τέτοια διάφορα και διαφορετικά γεγονότα. Μα πάνω απ’ όλα την έκανε ιστορική αυτή η παρέα που έφτιαξαν το καλοκαίρι ο Θανάσης Χατζόπουλος και ο Μάσιμο Καντσελιέρι.

Θέλω να γράψω για τον «τρελό Ιταλό», αφού πρώτα υποκλιθώ στα παιδιά του ΠΑΟΚ, αλλά δεν ξέρω τι; Έχουν γραφτεί τα πάντα, για να μην πω τα άπαντα και συν τοις άλλοις, να 'ναι καλά ο κόουτς θα συνεχίσει να ομορφαίνει και να λαμπρύνει με τη χρυσόσκονη του τις μπασκετικές νύχτες μας!

«Θα δώσουμε τα πάντα για να πάμε στον τελικό», έλεγε την παραμονή του ημιτελικού ο Καντσελιέρι. Δεν ήταν λόγια του αέρα. Το πίστευε. Ειδικά, γνωρίζοντας ότι άπαντες θεωρούσαν και έχριζαν φαβορί τη γαλλική ομάδα με το δεκαπλάσιο μπάτζετ. Ο… «είναι τρελός, ο Ιταλός» έχει τόση αυτοπεποίθηση και συνάμα τέτοια γνώση της αξίας της ομάδας του, που ήξερε ότι τα παιδιά του θα μπορούσαν να τα βάλουν εναντίον όλων των προγνωστικών και πίστευε ακράδαντα ότι δεν θα άφηνε τους Γάλλους να πάρουν ανάσα. Όπερ και εγένετο…

Ο ΠΑΟΚ των θαυμάτων απέδειξε μέσα στο «La Meilleraie», ότι είναι μια Λερναία Υδρα! Ακόμα και όταν είδε να πηγαίνει περίπατο το υπέρ του +14 και η Σολέ (με τους «γκρι» να βάζουν το χεράκι τους…) να ξεμακραίνει και να φτάνει στο δικό της +14 (63-49) στο 28′.

Οι «ασπρόμαυροι» μαχητές δεν πέταξαν λευκή πετσέτα, όπως πολλοί θα περίμεναν. Παίρνοντας θάρρος και δύναμη από τους σχεδόν 300 τρελαμένους οπαδούς του, που ήταν εκεί και το πίστευαν, ξεκίνησαν την αντεπίθεση. Η ολοκλήρωσή της ήταν μια σκηνή βγαλμένη απ’ τα πιο τρελά όνειρά των απανταχού ΠΑΟΚτσήδων! Η μπάλα στα χέρια του σεληνιασμένου Φρανκ Μπάρτλεϊ και από εκεί στο… διχτάκι ακριβώς με το άκουσμα της κόρνας. 80-81. Ο ΠΑΟΚ ήταν ζωντανός.

PAOK WITH A BUZZER BEATER THREE TO TIE THE SEMI-FINAL AND SEND IT TO OT ⚫⚪#FIBAEuropeCup pic.twitter.com/svnYZvINbv — FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) April 2, 2025

Στην παράταση συνωμότησαν όλοι μαζί οι μπασκετικοί θεοί, οι Γάλλοι δεν πίστευαν από που τους είχε έρθει, με αποτέλεσμα να έρθει η τεράστια νίκη με το υπέρ αρκετό +2 (88-90) να αφήσει άφωνη την μπασκετική Ευρώπη. Γιατί, μην μου πείτε, ότι υπήρχαν πολλοί τρελοί που έβλεπαν τον ΠΑΟΚ των 600.000 ευρώ να φτάνει μέχρι το τέλος του δρόμου.

Εχουν περάσει είκοσι εννέα χρόνια από τότε που ο «Δικέφαλος» βρέθηκε για τελευταία φορά σε τούτο το σημείο της ευρωπαϊκή σκηνής. Ναι, το FIBA Europe Cup, που θα το διεκδικήσει απέναντι στην Μπιλμπάο, δεν είναι ούτε Euroleague, καλά-καλά δεν είναι Basketball Champions League, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι τεράστια υπόθεση για αυτή την ομάδα, που για δεκαετίες ζούσε με τις μνήμες και τις εικόνες του Πρέλεβιτς, του Κόρφα, του Στογιάκοβιτς, του Μπουντούρη και του Γιαννούλη, να φτάνει στον έκτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας της και να είναι έτοιμη να παλέψει για να κατακτήσει την τρίτη ευρωπαϊκή κούπα της!