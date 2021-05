Ο Ελσίνκι με μπλουζάκι Γιουγκοπλάστικα τραγούδησε με τον Μίτσιτς! (vid)

Ο Ντάρκο Πέριτς, αυτός ο θηριώδης και καλοκάγαθος τύπος με τη γενειάδα και τα αμέτρητα τατουάζ έκανε θραύση ως Ελσίνκι στο Casa de Papel και βρέθηκε στην Κολωνία για το Final 4 της EuroLeague.

Ο γνωστός Σέρβος ηθοποιός παρακολούθησε διά ζώσης τον τελικό της EuroLeague ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Εφές στην Lanxess Arena. Εν συνεχεία, τραγούδησε στα σέρβικα μαζί με τον συμπατριώτη του, Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος αναδείχτηκε MVP του Final 4.

Λεπτομέρεια; Ο Ελσίνκι φορούσε μπλουζάκι Γιουγκοπλάστικα!

I don’t know what are they singing, I leave this here because seems funny. pic.twitter.com/tTvVHMz3an

— Marco Pagliariccio (@loupaya) May 30, 2021