Euroleague: Rising Star ο Γκαρούμπα! (pics & vid)

Η Ρεάλ μπορεί να μην προκρίθηκε στο Final 4, αλλά ο Ουσμάν Γκαρούμπα θα πάρει στα χέρια του βραβείο. O παίκτης των Μαδριλένων που εντυπωσίασε στη σειρά με την Εφές στα playoffs, αναδείχθηκε rising star της διοργάνωσης, νικώντας τους Ρόκας Γιοκουμπάιτις και Λεάντρο Μπολμάρο. Για το βραβείο ψήφισαν οι προπονητές της Euroleague.

Ο Γκαρούμπα που είναι 19 ετών, τελείωσε τη σεζόν με 3.9 πόντους, 4.0 ριμπάουντ, 0.6 κλεψίματα και 0.7 τάπες. Ήταν κορυφαίος σε PIR (238) και ριμπάουντ (157) ανάμεσα στις υποψηφιότητες, ενώ ήταν ο 8ος κορυφαίος μπλοκέρ της διοργάνωσης με 27 τάπες. To μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό για τον Γκαρούμπα, τον οποίο πιστεύει πολύ ο Πάμπλο Λάσο και κατ' επέκταση η Ρεάλ και το ισπανικό μπάσκετ.

Mάλιστα οι ειδικοί του draft τον δίνουν στο TOP 15 της φετινής διαδικασίας.

.@destusman1 of @RMBaloncesto has been awarded the Rising Star Trophy for the 2020-21 season

Voted by coaches, the award recognizes the best player in each season under the age of 22 which Garuba proved to be this season demonstrating that in the regular season and playoffs!

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 14, 2021