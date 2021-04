Ο Κροάτης γκαρντ κατάφερε να σώσει μια... χαμένη επίθεση της Εφές και να μην μετατρέψει σε ένα εύκολο καλάθι για λογαριασμό της ομάδας του.

Συγκεκριμένα γύρισε τη μπάλα χωρίς να βλέπει στον Μπράιαντ Ντάνστον και ο Αμερικανός κάρφωσε εμφατικά τη μπάλα στο καλάθι της Ρεάλ.

Δείτε τη σχετική φάση

DIME ALERT



Krunoslav Simon showing his creativity in the post!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/NJyxT7DHgq

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 27, 2021