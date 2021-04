Ρεάλ-Φενέρ-Μπάγερν για το θαύμα: Δεν επέστρεψε ποτέ ομάδα από το 2-0! (vids)

Εφές, Αρμάνι και ΤΣΣΚΑ πήραν σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης απέναντι σε Ρεάλ, Μπάγερν και Φενέρ αντίστοιχα.

Οι 3 συγκεκριμένες σειρές των playoffs της Euroleague βρίσκονται στο 2-0 και πλέον Μαδριλένοι, Βαυαροί και Τούρκοι κυνηγούν το ακατόρθωτο. Και με τέτοιο θα μοιάζει ενδεχόμενη ανατροπή και πρόκριση στο Final 4 της Euroleague.

Tα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτούς, αν δει κανείς τα όσα έχουν συμβεί στη διοργάνωση στο παρελθόν.. Από το 2008-09 που υπάρχει το σύστημα best of five στα playoffs καμιά ομάδα δεν έχει επιστρέψει για να προκριθεί, ενώ βρίσκεται πίσω με 2-0 στη σειρά. Άρα καταλαβαίνουμε πως Ρεάλ, Μπάγερν και Φενέρ καλούνται να ανέβουν ένα βουνό.

Οι Βαυαροί πάντως έχασαν τη νίκη μέσα από τα χέρια τους στο πρώτο ματς λόγω Λεντέι, ενώ Μαδριλένοι και ομάδα του Κοκόσκοφ έδειξαν ανήμποροι να κοντράρουν τους αντιπάλους τους.

Η Ρεάλ υποδέχεται απόψε στη Μαδρίτη την Εφές, ενώ Μπάγερν και Φενέρ φιλοξενούν αύριο τις Αρμάνι και ΤΣΣΚΑ αντίστοιχα για το Game 3.

Τέλος αύριο (28/4) η Ζενίτ κοντράρεται με τη Μπαρτσελόνα σε μια σειρά που βρίσκεται στο 1-1, μετά το break του συνόλου του Πασκούαλ στο πρώτο παιχνίδι της σειράς.