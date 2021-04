Μακάμπι: Τα κορυφαία του... πύργου Ζίζιτς κόντρα στη Χίμκι (vid)

Μπορεί να μην κατάφερε να μπει στα playoffs η Μακάμπι, ωστόσο αντιμετώπισε το ματς με τη Χίμκι με μεγάλη σοβαρότητα.

Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει των Ρώσων, με τον Ζίζιτς να κάνει πολύ καλή εμφάνιση.

Ο πύργος των Ισραηλινών τελείωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ σε μια εύκολη επικράτηση της ομάδας του.

Ante Zizic was in dominating mood last night pic.twitter.com/mGZKIzuLhQ

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 7, 2021