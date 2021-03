Πατέρας για πρώτη φορά ο Κώστας Παπανικολάου! (pic)

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού πλέει σε πελάγη ευτυχίας, αφού η σύζυγος του έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδάκι. Ο Κώστας Παπανικολάου, μπορεί να πέρασε δύσκολα την φετινή σεζόν, εξαιτίας του τραυματισμού του, αλλά στην προσωπική του ζωή δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένος.

Ο παίκτης και η σύζυγος του, Αγγελική καλωσόρισαν στον κόσμο την πρώτη τους κορούλα, με τον Ολυμπιακό να στέλνει τις καλύτερες ευχές του στον παίκτη του.

Ο @K_pap16 και η σύζυγός του, Αγγελική, καλωσόρισαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδι! Σας ευχόμαστε μια ζωή γεμάτη αγάπη, υγεία, γέλιο και ευτυχία!

Congratulations on your first baby!Wishing you all a lifetime of love, health, laughter and happiness together! pic.twitter.com/lIZCNjkA7V

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) March 31, 2021