Ζαλγκίρις: Συγχαρητήρια για τα 200 χρόνια από την επανάσταση (pic)

Η ομάδα του Κάουνας με ένα tweet και με μία ωραία φωτογραφία έδωσε τα δικά της συγχαρητήρια στην Ελλάδα για τη συμπλήρωση 200 ετών από την επανάσταση.

Η Ζαλγκίρις με φόντο την ελληνική σημαία, τον Σπανούλη και τον Παπαγιάννη έστειλε το δικό της μήνυμα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και όλους τους Έλληνες.

200 years since regaining independence! Congratulations from Zalgiris go out to Greece, and our @EuroLeague fellows @paobcgr and @olympiacosbc! pic.twitter.com/xGvZwAkfJv

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) March 25, 2021