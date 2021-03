Η Αρμάνι αποθέωσε τον Λάνγκφορντ για το buzzer beater στην Πυλαία! (pic)

Ο Λάνγκφορντ πρόσθεσε ένα ακόμη buzzer beater στο πλουσιότατο βιογραφικό του και η ΑΕΚ αποδείχθηκε αλύγιστη καθώς επικράτησε με 85-87 του ΠΑΟΚ στην παράταση στην PAOK Sports Arena.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν απελπιστικά άστοχος στη διάρκεια του αγώνα καθώς πριν πάρει την τύχη της ΑΕΚ στα χέρια του είχε 2/12 σουτ.

Επιβεβαίωσε όμως την κλάση του, δεν έδωσε την μπάλα σε κανένα στην τελευταία επίθεση της παράτασης (74-74 κ.α.) και την «έβαλε» στο καλάθι στην εκπνοή του χρόνου.

Μάλιστα η Αρμάνι Μιλάνο αποθέωσε τον πρώην παίκτη της στα social media. Παρεμπιπτόντως, ο Λάνγκφορντ αγωνίστηκε στην Αρμάνι την περίοδο 2012-14.

Our guy @keith_langford!!! Congrats for another winner! https://t.co/MyLwfdiUG6

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) March 14, 2021