Χίμκι: Απλήρωτοι για τρεις μήνες οι παίκτες, «φέσι» €2.8 εκατομμυρίων!

Η Χίμκι κουβαλάει ένα τεράστιο χρέος. Μεγάλα συμβόλαια, μεγάλα χρέη! Αυτή τη στιγμή, οι παίκτες της ρωσικής ομάδας, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης της EuroLeague με ρεκόρ 3-23, δεν έχουν λάβει τους μισθούς των τριών τελευταία μηνών!

Με το χρέος του συλλόγου απέναντι στους αθλητές του να φτάνει στα €2.800.000! Κάτι που δεν είναι κρυφό, όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων, R-Sport.

Khimki’s debt to the players is around 2,8 million euros right now, Russian news agency R-Sport says citing sources familiar with the matter. They add that the players haven’t received their salaries for the last 3 months.

— Artem Komarov (@art_basket) March 3, 2021