EuroLeague: Το… όρθιο χιλιόμετρο που δοκιμάζει η Άλμπα (vid)

Ο Κριστ Κουμάντζε γεννήθηκε στο Τσαντ το 1996, έπαιξε κολεγιακό μπάσκετ στο Φλόριντα Στέιτ την περίοδο 2015-19, άρχισε τη σεζόν στην Εστουδιάντες, συνέχισε στην Άβτοντορ που συμμετέχει στη VTB League και πλέον βρίσκεται στο Βερολίνο, αφού θα δοκιμαστεί από την Άλμπα του Αΐτο Γκαρθία Ρενέσες.

Ο Κουνάντζε έπαιξε στην G-League τη σεζόν 2019-20 με τη θυγατρική ομάδα των Σίξερς, έχοντας ως highlight το triple-double κόντρα στους Λονγκ Άιλαντ Νετς με 12 πόντους, 16 ριμπάουντ και 12 κοψίματα! Μάλιστα αναδείχτηκε Κορυφαίος Αμυντικός της Χρονιάς στην αναπτυξιακή λίγκα του ΝΒΑ.

Alba Berlin is on advanced talks with <2,20m center Christ Koumadje @Himar_Ojeda confirms at @BMOnline_alba.

Reportedly the player is already in Berlin for tryouts.#EuroLeague #easyCreditBBL pic.twitter.com/rW2GVHpldv

— Robert Heusel (@RobertHeusel) February 14, 2021