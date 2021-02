Άλμπα: Χάνει τον Ολίντε για αρκετές εβδομάδες (pic)

Πλήγμα για την Άλμπα Βερολίνου, αφού ο Λουίς Ολίντε τραυματίστηκε στο δεξί χέρι του, στην αναμέτρηση με την Μπάμπεργκ. Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε πως ο Ολίντε θα μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για αρκετές εβδομάδες.

Στη EuroLeague, o 22χρονος γκαρντ/φόργουορντ της ομάδας του Αίτο Ρενέσες αγωνίστηκε σε 20 αγώνες και μετράει 4.9 πόντους, 2.8 ριμπάουντ σε 17 λεπτά στο παρκέ.

Kein Ende in Sicht in unserer Verletzungsmisere: Louis Olinde hat sich beim Spiel in Bamberg eine Kapselverletzung an der rechten Hand zugezogen. Er wird uns mehrere Wochen fehlen. Gute Besserung, Louis!

Foto: Camera4 pic.twitter.com/RaCPl0Or49

— ALBA BERLIN (@albaberlin) February 15, 2021