Euroleague: MVP της... διαβολοβδομάδας ο Ουάιλερ-Μπαμπ! (vid)

Ο γκαρντ των Βαυαρών είχε 25 πόντους και 38 στην αξιολόγηση κόντρα στη Χίμκι.

Αυτό ήταν αρκετό για να αναδειχθεί MVP της διπλής αγωνιστικής της Euroleague.

Δείτε τα καλύτερα του

A new career-high in index rating, points rebounds and assists...@nickbabb12 really did explode in the double week for @FCBBTogether to become the MVP of the week pic.twitter.com/pIfdDyDWeR

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 30, 2021