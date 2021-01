Ερυθρός Αστέρας: Δεκαήμερη τιμωρία στον Ο' Μπράιαντ για πειθαρχικό παράπτωμα

Ο Τζόνι Ο' Μπράιαντ αντιμίλησε στον Ντέγιαν Ράντονιτς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Αναντολού Εφές.

Ο Σέρβος προπονητής την επόμενη μέρα επιλήφθηκε του θέματος και τιμώρησε τον Αμερικανό με δεκαήμερη υποχρεωτική άδεια.

Ο Ο' Μπράιαντ δε θα παίξει απόψε κόντρα στη Βιλερμπάν και λογικά ούτε με τη Ζαλγκίρις την επόμενη αγωνιστική.

Crvena Zvezda has suspended Johnny O’Bryant ten days after he had a verbal conflict with coach during game vs. Efes, I am told.

O’Bryant won’t play today against Asvel

— Emiliano Carchia (@Carchia) January 29, 2021