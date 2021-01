Ολυμπιακός: Όλες οι τάπες των «ερυθρόλευκων» με... άρωμα Μπιλ Ράσελ! (vid)

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη κόντρα στην Βιλερμπάν και για να γίνει αυτό χρειάστηκε να κάνει πολλά πράγματα μέσα στο παρκέ. Εκτός από την επίθεση, την διαφορά στο τέλος την έκανε και η άμυνα. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν 9 τάπες, με τον Βεζένκοβ να έχει 3, τον Πρίντεζη 2, τον Έλις 2, τον Μάρτιν 1 και τον Ζαν Σαρλ άλλη μια.

Ο αριθμός είναι εντυπωσιακός από μόνος του, με τον Ολυμπιακό να δημοσιεύει το βίντεο με μια ατάκα του Μπιλ Ράσελ: «Η ιδέα δεν είναι να μπλοκάρεις κάθε σουτ. Είναι να κάνεις τον αντίπαλο να πιστεύει ότι μπορεί να μπλοκάρεις κάθε σουτ».

