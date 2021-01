Εντυπωσιακός ήταν ο Ντε Κολό κόντρα στη Μπασκόνια. Ο Γάλλος της Φενέρ είχε 27 πόντους και 30 στην αξιολόγηση, οδηγώντας τους Τούρκους σε μια σημαντική νίκη.

Απολαύστε τον, λίγες μέρες πριν κοντραριστεί με τον Παναθηναϊκό (15/).

27pts I 30PIR @NandoDeColo was at it again vs Baskonia, he just loves playing against them pic.twitter.com/OjJBXy9vyq

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 13, 2021