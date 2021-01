«Βοηθός του Κάτας στον Παναθηναϊκό ο Λούμπιν» (pic)

Ο Όντεντ Κάτας αποχωρεί από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ ώστε να κοουτσάρει τον Παναθηναϊκό έπειτα από το «διαζύγιο» των «πράσινων» με τον Γιώργο Βόβορα.

Μάλιστα ο Κάτας είχε συνάντηση το μεσημέρι της Δευτέρας (11/1) με την ομοσπονδία μπάσκετ του Ισραήλ όπου αποφασίστηκε να συνεχίσει στον πάγκο της εθνικής ομάδας, τουλάχιστον στο «παράθυρο» του Φεβρουαρίου και τους αγώνες των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ με τη Ρουμανία και την Ισπανία.

Ο βετεράνος γκαρντ επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού με τον οποίο αναδείχτηκε Πρωταθλητής Ευρώπης το 2000 στη Θεσσαλονίκη και όπως αναφέρουν πληροφορίες από το Ισραήλ, οι «πράσινοι» βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον Λιόρ Λούμπιν για τη θέση του βοηθού προπονητή. Ο 43χρονος κόουτς εργάζεται στη Χάποελ Γκαλίλ Γκιλμπόα ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στον Απόλλωνα Πάτρας.

Panathinaikos is negotiating with Lior Lubin for coach Kattash assistant position https://t.co/5ewjwRbTaO

— Roi Cohen (@RoiCohen99) January 11, 2021