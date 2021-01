«Ο Κάτας στον Παναθηναϊκό την επόμενη εβδομάδα» (pic)

Ο Ισραηλινός τεχνικός φαίνεται πώς έχει λύσει το θέμα με την αποζημίωση της Χάποελ Ιερουσαλήμ και ότι την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται στην Ελλάδα για να καθίσει στον πάγκο των «πρασίνων».

Σύμφωνα με τον Ρόι Κοέν του «Sport 5» ο Όντεν Κάτας θα κοουτσάρει για τελευταία φορά την Χάποελ στο παιχνίδι του BCL κόντρα στην Τουρκ Τέλεκομ. Μάλιστα εξηγεί ότι θα παρουσιαστεί από τον Παναθηναϊκό, ενώ αναφέρει ότι δεν θα συνεχίσει στην εθνική ομάδα του Ισραήλ.

Oded Kattash will be presented as Panathinaiko's new head coach after Hapoel Jerusalem's game VS Turk Telekom next week. This will be his last game with Jerusalem

— Roi Cohen (@RoiCohen99) January 7, 2021