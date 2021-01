«Συμφώνησε να πληρώσει μία μικρή αποζημίωση και ο Κάτας θα είναι ο νέος προπονητής του»

Είναι η ημέρα του Όντεντ Κάτας. Σύμφωνα με το SportsRabbi, ο Παναθηναϊκό συμφώνησε να δώσει στην Χαποέλ Ιερουσαλήμ ένα μικρό μέρος της αποζημίωσης που ζητούσαν οι Ισραηλινοί και κάπως έτσι, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, ανοίγει ο δρόμος για την τελική συμφωνία με τον εκλεκτό της διοίκηση των «πρασίνων».

Αυτό ήταν το ζητούμενο για τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ, να πάρει μία μορφή αποζημίωσης από τον Παναθηναϊκό.

Panathinaikos has agreed to pay a small buyout to Jerusalem for Oded Katash to become their new coach after he pushed the club to do so. https://t.co/NqrAm8oGrh

— Sports Rabbi (@thesportsrabbi) January 7, 2021