Πάντα η phantom cam δίνει άλλη αίσθηση στον τρόπο που βλέπεις ένα ματς. Η Euroleague την επιστράτευσε και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό.

Απολαύστε

Slow it DOWN with the @DenizBank Phantom Cam pic.twitter.com/4dTCdOP8dp

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 26, 2020