Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, καθώς και των Gazzetta Awards που διεξάγονται σήμερα.

Δευτέρα σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta στους Galacticos by Interwetten, οι οποίοι θα σχολιάσουν όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο του χθεσινού ντέρμπι αιωνίων στο Καραϊσκάκης, που έβγαλε νικητή τον Παναθηναϊκό.

Η δράση ξεκινάει στις 19:30, με την Αταλάντα να φιλοξενεί στο Μπέργκαμο τη Κρεμονέζε (Cosmote Sport 4). Αργότερα στις 20:45 η Φαμαλικάο θα υποδεχθεί τη AVS (Cosmote Sport 9), ενώ στις 21:30 η Σανταντέρ τη Μιράντες (Nova Sports Start). Στις 21:45 η Ρόμα θα αναμετρηθεί στο «Ολίμπικο» με τη Κάλιαρι (Cosmote Sport 2) και στις 22:00 η Βιγιαρεάλ με την Εσπανιόλ (Nova Sports 1). Τέλος στις 22:45 θα διεξαχθεί το ντέρμπι των πρωτοπόρων στην Πορτογαλία, με τη Πόρτο να φιλοξενεί στο «Ντραγκάο» τη Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη (Cosmote Sport 3).

Μετά από όλα αυτά στις 24:00, συντονιστείτε στο «Ξέρεις από μπάλα;», με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο, οι οποίοι «ανοίγουν» τις γραμμές και συνομιλούν μαζί σας για όλα τα κρίσιμα ματς της σεζόν σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, αλλά και για ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί τους…live on air!

Στο μπάσκετ μη χάσετε στις 17:15 τον αγώνα της Δόξας Λευκάδας με τον Βίκο Ιωαννίνων (ΕΡΤ Sports 1), ενώ στο βόλεϊ ο ΑΟΠ Κηφισιάς θα αναμετρηθεί με τον Φλοίσβο (17:45, ΕΡΤ Sports 2) και ο Μίλωνας με τον Παναθηναϊκό (19:00, ΕΡΤ2). Ακόμη στις 17:00 είναι προγραμματισμένος ο τελικός του Final 8 στο Handball, όπου ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την ΑΕΚ με στόχο τη κούπα (ΕΡΤ2).

Τέλος, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα πραγματοποιηθούν τα Gazzetta Awards, τα αγαπημένα βραβεία του κοινού, με το Gala, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από τη συχνότητα της Cosmote Sport 1 να ξεκινάει στις 20:00.

Οι μεταδόσεις της ημέρας