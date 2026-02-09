Η νίκη του «τριφυλλιού» με 0-1 στο Φαληρικό γήπεδο ήταν η πρώτη μετά το 2024 για ομάδα μέσα στο Φαληρικό γήπεδο, σε επίπεδο πρωταθλήματος.

Το δεύτερο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν στη Stoiximan Superleague είχε... πράσινο χρώμα, καθώς ο Παναθηναϊκός έφυγε με το 0-1 από το Φάληρο επί του Ολυμπιακού, χάρη στο γκολ του Ταμπόρδα.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ εκτός από τη νίκη γοήτρου απέναντι στον μεγάλο αντίπαλο, πήρε και ένα τρίποντο ψυχολογίας, ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Παράλληλα, κατάφερε να «σπάσει» και το αήττητο των Πειραιωτών στην έδρα τους.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν να χάσουν από τις 10 Μαρτίου του 2024 (ανήμερα των 99ων γενεθλίων τους) στο «Γ. Καραϊσκάκης» σε επίπεδο πρωταθλήματος. Ποιος τους είχε κερδίσει τότε; Ο Παναθηναϊκός! Με σκορ 1-3 και πρωταγωνιστή τον Φώτη Ιωαννίδη και προπονητή τον Φατίχ Τερίμ.

Έκτοτε, ακολούθησαν σχεδόν 2 χρόνια (23 μήνες) και 29 παιχνίδια πρωταθλήματος, με απολογισμό 24 νίκες και 5 ισοπαλίες. Μάλιστα, αν θέλει κανείς να πιάσει και το... δραματικό του πράγματος, παρατηρεί πως αμφότερες οι ήττες ήρθαν σε σημαδιακές ημερομηνίες, μια των γενεθλίων και μια της «μαύρης» επετείου από την τραγωδία της Θύρας 7.