Ολυμπιακός: Ο Ζαν Σαρλ έγινε πατέρας (pic)

Ο Άγιος Βασίλης έκανε το ωραίοτερο δώρο στον Λιβιό Ζαν Σαρλ αφού η σύζυγός του γέννησε το αγοράκι τους.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω twitter, έστειλε τις ευχές της στον παίκτη της ομάδας, «Αν Λορέ και Λιβιό, ευχόμαστε σε εσάς και στο νέο σας μωρό, μία ζωή γεμάτη ευτυχία, ειρήνη και υγεία. Συγχαρητήρια και όλα τα καλά», αναφέρει η ανάρτηση των ερυθρόλευκων.

Anne Laure and @Jclifio we wish you and your new baby a life full of happiness, peace and good health. Congratulations and all the best in finding fulfillment! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/oe6aG7aFEo

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) December 25, 2020