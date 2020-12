Με κορονοϊό ο Τζόρνταν Λόιντ: «Αισθάνομαι καλύτερα» (pics)

O Τζόρνταν Λόιντ δεν αγωνίστηκε στην ήττα του Ερυθρού Αστέρα από τη Ζενίτ. Και θέλησε να μοιραστεί τον λόγο. «Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους επικοινώνησαν μαζί μου και μου ευχήθηκαν και με υποστήριξαν, αναφορικά με τον ιό. Στην οικογένειά μου στις ΗΠΑ και σε αυτή εδώ, το εκτιμώ αφάνταστα. Ευτυχώς αισθάνομαι καλύτερα και εύχομαι σε όλους σας και στις οικογένειές σας να είστε καλά. Αγάπη», έγραψε στον λογαριασμό του στο twitter ο Αμερικανός γκαρντ.

Και τον Αστέρα να απαντάει: «Η υγεία όλων μας στην πανδημία είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Τις καλύτερες ευχές από τους συμπαίκτες σου και τα άλλα μέλη της ομάδας. Να σε δούμε σύντομα στο παρκέ».

Just wanted to say thank you to everyone who has reached out with well wishes and support in regards to the virus. From my family back home to my family out here, I appreciate it. Thankfully I’m feeling fine and wish everyone and their families to be safe as well. Much Love

— Jordan Loyd (@mrjloyd) December 23, 2020