Η Ζενίτ έκλεισε την τρίτη περίοδο βρισκόμενη πίσω στο σκορ με 56-60 χάρη σε ένα απίθανο τρίποντο του Όστον Χόλινς.

Ο Αμερικανός θέλοντας να προλάβει την κόρνα της λήξης πέταξε την μπάλα πίσω από το κέντρο του γηπέδου και αυτή αφού βρήκε δύο φορές το ταμπλό μπήκε στο καλάθι της Μπάγερν.

Δείτε το απίθανο καλάθι....

.@aHolli_20 from WAY DOWN TOWN!

The wait for it to go in #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/9sfJlN8TdK

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 16, 2020