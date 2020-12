«Τελειώνει» του Ρότσεστι στην Χάποελ Χολόν (pic)

Ο μέχρι πέρυσι παίκτης του Ολυμπιακού βρέθηκε φέτος και πάλι στον Ερυθρό Αστέρα, τη φανέλα του οποίου φόρεσε σε 9 ματς της EuroLeague έχοντας κατά μέσο όρο 3,9 πόντους και 2 ασίστ με 45,5% στα τρίποντα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Εμιλιάνο Καρσία, ο Ρότσεστι θα συνεχίσει την καριέρα του στο Ισραήλ καθώς φέρεται να «τελειώνει» τη συμφωνία του με την Χάποελ Χολόν.

Taylor Rochestie is finalizing an agreement with Hapoel Holon, I am told.

There are a few details left but the former Crvena Zvezda guard is close to returning to Israel https://t.co/yl7CfFTPCV

