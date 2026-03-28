ΛεΜπρόν: Έκανε την πρώτη ασίστ «πατέρα-γιου» στην ιστορία του NBA

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγραψε... ιστορία τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/03) στο NBA, καθώς έκανε την πρώτη ασίστ ως πατέρας στο γιο του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Ακόμα μια «χρυσή σελίδα» στο NBA έγραψε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, καθώς έγινε ο πρώτος στην ιστορία που καταφέρνει να δώσει ασίστ στον γιο του.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Λέικερς με τους Νετς, ο «βασιλιάς» πάσαρε στον γιο του τον Μπρόνι και αυτός με τη σειρά του, ευστόχησε σε τρίποντο. Μετά από αυτό το σουτ ο ΛεΜπρόν έγινε ο πρώτος που δίνει ασίστ «πατέρας σε γιο» στο NBA.

Ο ΛεΜπρόν τελείωσε τον αγώνα με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Μπρόνι με 3 πόντους.

Δείτε τη φάση:

 
