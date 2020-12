Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση ετοίμασε ένα βίντεο παρουσιάζοντας από μια διαφορετική οπτική γωνία μερικές από τις καλύτερες στιγμές της προηγούμενης αγωνιστικής.

Το ματς στο Τελ Αβίβ, η απόδραση της Μπαρτσελόνα από το Κάουνας, οι αντιδράσεις του Γιασικεβίτισους, όπως επίσης και η νέα νίκη της Μπασκόνια!

Have a closer look at Round 12...



With the @DenizBank Phantom Cam pic.twitter.com/mAoDMX8OjT

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 7, 2020