Το Περιστέρι ρίχνεται στη μάχη του Final Four του BCL και αντιμετωπίζει την Τενερίφη στον πρώτο ημιτελικό (19:00, Cosmote Sport 4 & live από το Gazzetta)

Η Μάλαγα λογίζεται ως το απόλυτο φαβορί του Final Four του BCL, το οποίο ξεκινάει απόψε στο Βελιγράδι. Αυτό ουδόλως απασχολεί το Περιστέρι. Η Μάλαγα δεν είναι ακόμη αντίπαλός του, αν και η περσινή Κυπελλούχος θα πρέπει να ξεπεράσει πρώτα το εμπόδιο της Μούρθια.

Για το Περιστέρι, το πρώτο εμπόδιο έχει το όνομα της Τενερίφης (19:00, Cosmote Sport 4 & live από το Gazzetta). Μιας ομάδας που έχει κατακτήσει το BCL δύο φορές και διαθέτει ένα ρόστερ (με παίκτες όπως ο Μαρσελίνιο Χουέρτας, ο Γκιόργκι Σερμαντίνι και ο Κάιλ Γκάι) ικανό να την κάνει πρωταγωνίστρια στην ACB.

«Για το Περιστέρι ήταν δύσκολο να πάει στο TOP 16, στα play off, στο Final Four. Αλλά τώρα δεν έχουμε πίεση, πάμε απλά να παίξουμε μπάσκετ.Σεβόμαστε την ομάδα και τον προπονητή της. Είναι σπουδαία ομάδα με πολλά Final Four.

Έχουν δείξει την winning mentality. Eμείς είμαστε νέοι σε Final Four. Όλες οι ομάδες όμως έχουν πιθανότητες, από 25%. Πρέπει να παίξουμε το μπάσκετ μας. Είναι μια ομάδα η Τενερίφη που έχει σε όλα απαντήσεις. Δεν θέλουμε να κάνουμε τους έξυπνους, απλά να παίξουμε μπάσκετ», είπε την παραμονή του αγώνα ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο δεύτερος ημιτελικός, ανάμεσα στη Μάλαγα και τη Μούρθια θα ξεκινήσει στις 22:00 (19:00, Cosmote Sport 4 & live από το Gazzetta).

Οι ημιτελικοί του Final Four