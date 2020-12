Μάικ Τζέιμς: Όσο τρέλα έχει, διπλάσιο ταλέντο κουβαλάει! (vids)

​Η φετινή σεζόν στην Euroleague μοιάζει τρομερά οικεία, ειδικά με ότι έχει να κάνει με τον Μάικ Τζέιμς. Ο ηγέτης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, για ακόμα μια φορά, κινείται μεταξύ πάρα πολλών δημοσιευμάτων και απίστευτών εμφανίσεων, στις οποίες δείχνει πόσο καλός είναι και τι τεράστιο ταλέντο διαθέτει.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καλούμαστε να αποθεώσουμε το ταλέντο του Αμερικανού. Είναι ένας παίκτης, που μοιάζει με ελάχιστους, μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι ολομόναχος, να κάνει το πιο τρελό, αλλά και πάλι καταφέρνει να δημιουργεί συζητήσεις γύρω από το όνομα του.

Από την μία όσα κάνει μέσα στο παρκέ, από την άλλη όσα κάνει εκτός και αυτό δημιουργεί μια κουβέντα, που όπως φαίνεται δύσκολα θα τελειώσει.

Ήταν στις 13 Νοεμβρίου όταν γράφτηκε στον Τύπο, ότι ο Αμερικανός γκαρντ αντέδρασε άσχημα στις παρατηρήσεις του Δημήτρη Ιτούδη και στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας σκέφτηκαν μέχρι και την διακοπή του συμβολαίου του.

Η «διαφωνία» των δύο, στην προπόνηση της Τρίτης (10/11), θεωρήθηκε δυσφημιστική για τον ρωσικό σύλλογο. Ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ του έκανε παρατηρήσεις, ο Τζέιμς αντέδρασε με άσχημο τρόπο, ενώ η υπόλοιπη ομάδα (και το προπονητικό επιτελείο) ήταν στον ίδιο χώρο. Στην Μόσχα το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ, οι υπεύθυνοι της ομάδας σκέφτηκαν μέχρι και την διακοπή της συνεργασίας τους και ο παίκτης δεν αγωνίστηκε λεπτό στην νίκη επί της Μπασκόνια.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τζέιμς δημιουργεί πρόβλημα σε κάποια ομάδα του. Βασικά, για να ακριβολογούμε έχει δημιουργήσει κάποιο θέμα σε κάθε ομάδα που έχει βρεθεί.

Η συμπεριφορά του όλα αυτά τα χρόνια που πρωταγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο είναι αμφιλεγόμενη, έχει φέρει τον ίδιο του τον εαυτό αρκετές φορές σε δύσκολη θέση, ενώ το twitter που τόσο αγαπά δεν τον βοηθά να μην πέφτει σε... κακοτοπιές. Και στον Παναθηναϊκό υπήρξε περιστατικό απειθαρχίας, ενώ και στην Αρμάνι Μιλάνο διαφώνησε με τον προπονητή του, η εικόνα του έκανε τον γύρο του διαδικτύου, αλλά εκείνος ένιωσε και πάλι αδικημένος.

«Είστε τρελοί. Μου λέτε ότι κανένας δεν έχει αναστατωθεί σε τάιμ άουτ. Αν το κάνει ο Γιουλ, ο Σπανούλης, ο Καλάθης, ο Ντε Κολό, συμβαίνει επειδή είναι καλοί ηγέτες και θέλουν να κερδίσουν, αλλά όταν εγώ είμαι παθιασμένος είναι επειδή εγώ και ο προπονητής δεν τα πάμε καλά».

Ο Αμερικανός γκαρντ είναι ένας εκ των κορυφαίων της Euroleague, αλλά δυσκολεύεται πάρα πολύ με τον χαρακτήρα του. Σε όλες τις ομάδες κάποιο θέμα έχει υπάρξει, το οποίο έχει μέσα το όνομα του και όλα έχουν να κάνουν με τους προπονητές του. Ο Τζέιμς έχει θέματα απειθαρχίας, αλλά πάντα καταφέρνει να «ξεφεύγει» χάρη στο απίστευτο ταλέντο του.

Όλα αυτά έγιναν μέσα στον μήνα για τον Τζέιμς, αλλά με κάποιον τρόπο κατάφερε να βγει MVP στην Euroleague. Καλά ο τρόπος δεν είναι κρυφός. Όταν πατάει παρκέ δείχνει μεγαλείο. Έχει απίστευτο ταλέντο και φροντίζει να το δείχνει και να βοηθά την ομάδα του να κερδίζει.

«Γνώριζα ότι θα χάσω το πρώτο τρίποντο από τη στιγμή πού σηκώθηκα. Όταν όμως είδα ότι πήραμε το ριμπάουντ, ανάγκασα τους συμπαίκτες μου να μου ξαναδώσουν την μπάλα για να σουτάρω και πάλι. Το δεύτερο σουτ ήξερα πως θα μπει και χαίρομαι. Το κατάλαβα από την τροχιά που πήρε η μπάλα», σχολίασε μετά το τεράστιο τρίποντο που έβαλε κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν εκείνος που ξεχώρισε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον παίκτη τον Νοέμβριο στα παρκέ της EuroLeague. Μάλιστα με την απόδοσή του κατάφερε να... αλλάξει το τσιπάκι της ΤΣΣΚΑ και από το 3-3 ρεκόρ να την εκτοξεύσει στο 8-3 με το τέλος του μήνα.

Σε αυτό το διάστημα ο Μάικ Τζέιμς μέτρησε κατά μέσο όρο 22,5 πόντους, 3,3 ασίστ έχοντας 20,5 PIR, ενώ βρίσκεται και στην πρώτη θέση των καλύτερων σκόρερ της διοργάνωσης με 19,5 πόντους σε κάθε ματς.

Ο συνδυασμός του Τζέιμς είναι μια πρόκληση για κάθε ομάδα. Αδιαμφισβήτητα είναι ένας καταπληκτικός παίκτης, αλλά σε κάθε ομάδα υπάρχουν κανόνες και εδώ και πολλά χρόνια προσπαθούν να τον πείσουν να τους ακολουθήσει. Μπορεί να έχει ταλέντο, που ελάχιστοι έχουν, αλλά παλεύει να μείνει μεταξύ των κορυφαίων και δυσκολεύεται για άλλους λόγους, πέρα από τους αγωνιστικούς.

Ο Δημήτρης Ιτούδης είναι ένας προπονητής, που δεν πρόκειται να ανεχθεί περίεργες συμπεριφορές, θα απαιτήσει πειθαρχία στην ομάδα του και αν ο Τζέιμς δεν το καταλάβει πάλι ο ίδιος θα βγει χαμένος. Ο γκαρντ της ρωσικής ομάδας πρέπει να καταλάβει ότι κακό κάνει μόνο στον εαυτό του, να κρατήσει το ταλέντο του και επιτέλους να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής.

@TheNatural_05

The TOP PLAYS from the MVP of November! pic.twitter.com/qid6jGYpnY

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 30, 2020