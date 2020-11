Η Βίρτους θέλει EuroLeague και τη θέλει τώρα!

Στην περίπτωση της Βίρτους Μπολόνια, οι Queen ίσως είχαν δίκιο. «I Want It All and I Want It Now» και η απόκτηση του Μάρκο Μπελινέλι επιβεβαιώνει ότι οι Ιταλοί θέλουν να επιστρέψουν στην EuroLeague με κάθε κόστος.