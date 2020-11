Τζόρτζεβιτς για Μπελινέλι: «Κορυφαία μεταγραφή των τελευταίων 40 χρόνων στην Ιταλία»!

Ο 34χρονος Ιταλός περιφερειακός άρχισε την επαγγελματική καριέρα του στη Βίρτους τη σεζόν 2002-03 κι έπειτα από μεγάλη καριέρα στο ΝΒΑ όπου, μεταξύ άλλων κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, επέστρεψε στην πρώτη ομάδα του!

Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπελινέλι, ο οποίος έκλεισε τον κύκλο του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη έχοντας 9.7 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ μ.ό. σε 860 συμμετοχές. Αγωνίστηκε σε Ουόριορς, Ράπτορς, Χόρνετς, Μπουλς, Σπερς, Χοκς και Σίξερς ενώ το 2014 αναδείχτηκε νικητής στον διαγωνισμό τριπόντων του NBA All-Star Game.

Πλέον θα παίζει υπό τις οδηγίες του Σάσα Τζόρτζεβιτς, ο οποίος ανέφερε επί του θέματος: «Ο Μάρκο Μπελινέλι είναι η πιο σημαντική μεταγραφή στην Ιταλία τα τελευταία 40 χρόνια»! Από την πλευρά του, ο πρώην ΝΒΑer τόνισε: «Ανυπομονώ να παίξω στο πλευρό του Μίλος Τεόντοσιτς. Λίγοι αθλητές στον κόσμο μπορούν να παίξουν σαν αυτόν».

Sasha Djordjevic: "Marco Belinelli is the most important signing in Italy in the past 40 years" https://t.co/CaMAuBtN8y

Marco Belinelli: "I can’t wait to play along with Milos Teodosic. A few athletes in the world can play like him"

— Emiliano Carchia (@Carchia) November 28, 2020