Ζαλγκίρις – ΤΣΣΚΑ: Ο Γκριγκόνις παρέλαβε το βραβείο του MVP Οκτωβρίου (pic)

Η Ζαλγκίρις υποδέχεται στη Zalgirio Arena την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague και ο Γκριγκόνις παρέλαβε το βραβείο για την ανάδειξή του σε MVP Οκτωβρίου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σε αυτό το διάστημα μέτρησε κατά μέσο όρο 15.5 πόντους, 2.8 ασίστ, 2.7 ριμπάουντ και 2 λάθη, έχοντας 16.2 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Make room on the trophy shelf Marius Grigonis finally received his @EuroLeague October MVP award pic.twitter.com/FM0UAFV2K9

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 17, 2020