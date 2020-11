Σφαιρόπουλος: «Πίεση στο μπάσκετ; Πίεση έχεις όταν δεν μπορείς να δώσεις φαγητό στα παιδιά σου» (vid)

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της Μακάμπι επί της Ζαλγκίρις, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος ρωτήθηκε για την πίεση που θα υπήρχε στην ομάδα του αν δεν κέρδιζε.

Η απάντηση του ήταν... όλα τα λεφτά.

«Εμείς παίζουμε μπάσκετ. Αν έχουμε πίεση εμείς, τι πίεση πρέπει να έχουν οι άνθρωποι που έχουν συγγενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας λόγω του ιού; Πίεση στο μπάσκετ; Δεν έχεις πίεση στο μπάσκετ. Πίεση θα είχες αν έχανες την δουλειά σου και δεν μπορείς να δώσεις φαγητό στα παιδιά σου. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε εμείς για πίεση. Απλά πρέπει να παλεύουμε, αυτό είναι όλο».

What is real pressure? Coach Giannis Sfairopoulos is keeping it in perspective pic.twitter.com/6cECFqvqgS

