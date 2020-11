Τελευταίο ματς της Ζαλγκίρις με κόσμο! (vid)

Στην αρχή η Ζαλγκίρις είχε σχεδόν 5.000 φιλάθλους σε κάθε παιχνίδι της. Τα μέτρα για την καταπολέμηση της covid-19 έριξαν τον αριθμό στους (μόλις) 300 τυχερούς θεατές. Μόνο που τα νέα δεδομένα τους μηδενίζουν. Η Λιθουανία θα μπει από το Σάββατο (7/11) σε lockdown, κάτι που σημαίνει ότι το γήπεδό της θα είναι άδεια. Και το ματς απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 7η αγωνιστική της EuroLeague, είναι το τελευταίο με θεατές.

Μόνο την Παρασκευή, στη χώρα της Βαλτικής ανακοινώθηκαν 1.656 κρούσματα.

The last Zalgiris game with fans (with only 300 this time due to the latest Government’s restrictions) in the arena for the upcoming 3 weeks. New lockdown in Lithuania starts from Saturday, which won’t allow playing with fans. Lithuania hit the new record of 1656 cases today. pic.twitter.com/m6NczYI6Jt

— Donatas Urbonas (@Urbodo) November 6, 2020