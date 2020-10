Το πρόγραμμα «One Team» του Ολυμπιακού επέστρεψε!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η πανδημία «φρέναρε» το One Team, δεν μπόρεσε, όμως, να το σταματήσει! Το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης της Euroleague, στο οποίο μετέχει από το 2012 η ΚΑΕ Ολυμπιακός, επέστρεψε δυναμικά!

Στην πρώτη προπόνηση της σεζόν 2020-21 οι αθλητές, οι προπονητές και οι εθελοντές μας αντάμωσαν -μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού- ξανά, με στόχο να αθληθούν, να διασκεδάσουν, αλλά και να διδαχθούν!

Τον... χορό των προπονήσεων άνοιξαν οι μαθητές του 2ου ΕΕΕΕΚ ΑΝΟΙΞΗΣ –με το οποίο συνεχίζουμε για δεύτερη χρονιά τη συνεργασία μας-, ενώ εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και οι μαθητές του 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ!

Το μότο του πρώτου μαθήματος ήταν το εξής: «Success begins and ends with Communication!» («Η επιτυχία ξεκινά και τελειώνει με την επικοινωνία»). Οι προπονητές του One Team είχαν ετοιμάσει ένα πρόγραμμα, ώστε μέσα από παιχνίδια επικοινωνίας οι αθλητές μας να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα του να κατανοεί ο ένας τον άλλον μέσα από την αμοιβαία έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός συνεχίζει να πρωτοπορεί, καθώς για δεύτερη συνεχή χρονιά τρέχει παράλληλα μία ακόμη συνεργασία, αυτή με την ΑΜΚΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ!».