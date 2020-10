Ο Βέσελι το...στάζει από το κέντρο του ΟΑΚΑ (vid)

Τον Γιαν Βέσελι τον έχουμε συνηθίσει να σκοράρει κοντά στο καλάθι. Ένα εύκολο λέι απ, ένα κάρφωμα. Κανείς δεν περιμένει απ' αυτόν να σκοράρει και πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων.

Μάλλον είναι καλός (και) σε αυτό. Αν κρίνουμε από το σουτ που πέτυχε στην τελευταία προπόνηση της Φενερμπαχτσέ στο ΟΑΚΑ, πριν από το ματς με τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική της EuroLeague (22/10, 21:00, Novasports 2 HD).

Μόλις το έβαλε, πανηγύρισε και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια...

Δείτε το βίντεο:

For sure the first one @JanVesely24 #YellowLegacy pic.twitter.com/BcxDxPtoBm

— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) October 22, 2020