Ο Τζόρνταν Λόιντ δεν είναι ένας «τυχαίος τύπος»

Σε επίπεδο Euroleague, σχετικά διαπιστευτήρια δόθηκαν στη διάρκεια της περσινής χρονιάς στην παρθενική παρουσία του στη διοργάνωση με τη φανέλα της Βαλένθια. Ειδικά σ’ εκείνον τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό όπου σταμάτησε στους 27 πόντους και το σύστημα αξιολόγησης έγραψε 41 βαθμούς. Ωστόσο, στην ισπανική ομάδα δεν είχε τον ρόλο που ανέλαβε πλέον στον Ερυθρό Αστέρα καθώς ο Σάσα Ομπράντοβιτς δεν τον επέλεξε για να είναι ο… ένας από τους πολλούς, αλλά ο φυσικός ηγέτης της ομάδας. Μέχρι στιγμής, ο Τζόρνταν Λόιντ δεν ανταποκρίνεται απλά στις απαιτήσεις του ρόλου, αλλά είναι ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 21.3 πόντους κατά μέσο όρο και δείχνει να το διασκεδάζει.

Είναι εξάλλου η πρώτη φορά που αναλαμβάνει τόσο υψηλά καθήκοντα σε ομάδα του κορυφαίου ευρωπαϊκού επιπέδου. Γιατί στη Βαλένθια είχε… δευτεροτρίτους ρόλους, ενώ η Χαποέλ Εϊλάτ (σ. σ. Ισραήλ) στην πρώτη του ευρωπαϊκή παρουσία, δεν είναι του ίδιου επιπέδου. Αυτή που σίγουρα κάθεται σε μια γωνιά και προσπαθεί να συγκρατήσει τα «σάλια» της είναι η Νταρουσάφακα καθώς η τουρκική ομάδα είχε προσφέρει γη και ύδωρ για να τον αποκτήσει το 2018, υπέγραψε μάλιστα συμβόλαιο μαζί του, τότε όμως προέκυψε μια προσφορά από τους Τορόντο Ράπτορς. Μεταξύ της… πρωτιάς στο χωριό και της τελευταίας θέσης στην πόλη, ο Λόιντ επέλεξε το δεύτερο για να ζήσει τη μοναδική εμπειρία του ΝΒΑ έστω κι αν αυτή δεν περιλάμβανε περισσότερα από 12 παιχνίδια, είχε όμως έναν χαρακτηρισμό ο οποίος θα τον ακολουθεί εφ’ όρου ζωής. Είναι ο…

Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για έκφραση που συνεχίζει να ηχεί ενοχλητικά στ’ αυτιά του. Τα πνευματικά δικαιώματα αυτής ανήκουν σε σχολιαστή της αμερικανικής τηλεόρασης και διατυπώθηκε για πρώτη φορά στον 7ο αγώνα των Playoffs του ΝΒΑ το 2019 όπου ο Καουάι Λέοναρντ σημείωσε το απίστευτο buzzer beater απέναντι στη Φιλαδέλφεια 76ερς και οι Τορόντο Ράπτορς προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής. Καθώς ο Λέοναρντ κοιτούσε γονατισμένος την πορεία της μπάλας προς το καλάθι στα δέκατα του δευτερολέπτου έως την προσωπική λύτρωση, φωτογράφος απαθανάτισε τη στιγμή, αλλά στα κεντρικά πρόσωπα της φωτογραφίας είναι κι ένας κύριος με μαύρο κουστούμι. Αυτός είναι ο Τζόρνταν Λόιντ. Περιγράφοντας τη φωτογραφία, ο σχολιαστής ανέφερε το όνομα του Λέοναρντ, αυτό του Τζόελ Έμπιντ ο οποίος επίσης παρακολουθούσε παγωμένος την πορεία την μπάλα αλλά και τον… «Random guy in a suit», δηλαδή έναν «τυχαίο τύπο με κουστούμι». Ενδεχομένως ο σχολιαστής να μην γνώριζε ότι αυτός ο «τυχαίος τύπος» ήταν ο Τζόρνταν Λόιντ, θα μπορούσε βέβαια να είχε ενημερωθεί.

Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ αντιλήφθηκε ότι εκεί που είχε τον τίτλο του παίκτη των Τορόντο Ράπτορς, ξαφνικά έγινε ο «τυχαίος παίκτης με το κουστούμι». Τον ενόχλησε αφάνταστα ο χαρακτηρισμός εκτιμώντας ότι ήταν τουλάχιστον ασεβής προς το πρόσωπό του και απάντησε τυπώνοντας σχετικό μπλουζάκι. Φορώντας αυτό πήγε στην κεντρική εκδήλωση των Τορόντο Ράπτορς για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος, δίχως την πρόθεση διασκέδασης της όλης ιστορίας, αλλά περισσότερο για να αναδείξει πόσο ενοχλητικό ήταν αυτό που συνέβη. Λίγες εβδομάδες μετά, ο Λόιντ έμεινε ελεύθερος από τους Τορόντο Ράπτορς, αλλά το δαχτυλίδι του Πρωταθλητή το έλαβε με καθυστέρηση κάμποσων μηνών. Συνήθως, παραδίδεται μήνα Οκτώβριο, αλλά ο Λόιντ το είδε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2019 καθώς είχε μετακομίσει στη Βαλένθια.

