Ο Άαρον Χάρισον... σκότωσε την Μακάμπι με buzzer beater τρίποντο και ο πρώην προπονητής του στη Γαλατά, Ερτουγκρούλ Ερντογάν τον εκθείασε στο twitter.

«Οι μεγάλοι παίκτες φτιάχνουν μεγάλες φάσεις. Περήφανος για τον Άαρον Χάρισον. Συνέχισε», ήταν το μήνυμα του Τούρκου κόουτς.

Δείτε τι ανέβασε

Big time players make big time plays... Proud of @AaronICE2! Keep going!!! pic.twitter.com/bZMk8ujx37

Ertuğrul Erdoğan (@CoachErtugrul) October 16, 2020